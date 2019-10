Gevonden tunnel in Kamp Amersfoort: de kortste weg van gevangenis naar dodencel

Dit betaalt een Amersfoort­se huurder per vierkante meter

9:27 Wie in Amersfoort een huurhuis in de vrije sector zoekt betaalt opnieuw meer dan een jaar geleden. Een vierkante meter huis kostte tussen juli en september gemiddeld 11,63 euro. In dezelfde periode vorig jaar vroeg de huurbaas gemiddeld 30 cent minder.