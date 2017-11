Gewapende aanhouding in Vathorst ‘misverstand’

De twee werden vanwege de kentekenplaat van hun auto in een lopend politieonderzoek aangehouden. Volgens politiewoordvoerder Jacqueline van Houten gaat het om een ‘vervelende omstandigheid’.

,,In een lopend onderzoek waar wij verder niets over mogen zeggen, werden wij naar deze mensen geleid vanwege de kentekenplaat op hun auto. Achteraf blijkt dat er een vals kenteken is gebruikt en dat er nog een auto met dezelfde kentekenplaat rondrijdt.”