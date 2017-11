Gewapende aanhouding in Vathorst nog raadsel

De politie wil nog niets zeggen over de toedracht van de aanhouding gisteravond in een woning aan de Aardmansberg in de wijk Vathorst. ,,In het belang van het onderzoek mogen wij geen mededelingen doen”, aldus woordvoerder Hilde Bakker.

Volledig scherm © Keistadnieuws Een man en een vrouw werden door een arrestatieteam gearresteerd, terwijl ze op hun balkon onder schot werden gehouden. Volgens omwonenden hebben speurhonden vervolgens het huis doorzocht.

De woning staat te koop, maar werd sinds kort gehuurd door het aangehouden duo. De geschrokken eigenaren weten niets over de achtergrond van de aanhouding. ,,De politie wil ons ook niets vertellen. Wij weten dus niks.”

Onderzoek

De eigenaren hebben te horen gekregen dat er nog verder onderzoek in de woning wordt gedaan. Hoe lang dit gaat duren, is bij de eigenaren niet bekend. Ook wil de politie nog geen achtergrondinformatie geven over de aanhouding.

Door de manier waarop de arrestatie met kogelwerende vesten en een gewapend arrestatieteam plaatshad, wordt er in de buurt veel gespeculeerd. Volgens een buurtbewoner was het duo van Poolse afkomst. De eigenaren kunnen dat niet bevestigen. „Ze zijn niet Nederlands in ieder geval. Wel Oostblokkers.”

Verhuurd

Het stel verhuurde het huis al een aantal jaren onder de leegstandswet via een verhuurmakelaar. „Er wordt een screening gedaan, maar dan weet je blijkbaar dus nog niet wat voor vlees je in de kuip hebt. Wij zijn ontzettend geschrokken en willen weten wat ze in godsnaam in ons huis gedaan hebben. Maar we moeten afwachten.”