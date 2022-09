Gewapende overval op supermarkt in Amersfoort, man met skeletmasker op de vlucht

COLUMN Peter Visee weet het zeker: ‘Voetbalin­tel­li­gen­tie bepaalt de hiërarchie in de kleedkamer’

Twee weken geleden hoorde ik dat Dave Dekker commercieel directeur van de KNVB wordt. Dat vind ik prachtig voor hem. Bij Hoogland hadden we al wel in de gaten dat Dave een goede baan had. Heel soms kon hij niet meedoen vanwege zijn werk. Dat hij zo’n topbaan zou krijgen had ik toen niet ingeschat.

24 september