Geweld raakt politiekorps in het hart

Video Minister laat zich niet uit over veelbesproken spoorweg in Den Dolder

14 maart Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen streek vanochtend neer in Den Dolder. Met bewoners sprak ze over de huidige situatie van de veelbesproken spoorwegovergang. Ze liet zich niet uit over het al dan niet afsluiten van de overgang; dat laat ze liever aan anderen over.