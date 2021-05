Gewelddadige confrontatie in Barneveld: wie zijn deze gemaskerde demonstranten?

De grote droom van Tom (17) is premier worden: ‘Laten zien dat je het beste met de mensen voorhebt’

12 mei Hij wordt advocaat, rechter of gaat de politiek in. Maar wat de allergrootste droom is van Tom Pelgrum (17) uit Soesterberg? Premier worden. ,,Dat die mogelijkheid er in ons land is, vind ik gaaf.”