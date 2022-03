Gewonde bij botsing in Barneveld, weg tijdelijk afgesloten

VVD’er Gerard van den Tweel doet afstand van zetel in raad Nijkerk: ‘Beste voor de kiezers’

Gerard van den Tweel doet afstand van zijn zetel in de Nijkerkse Gemeenteraad. Vorige week is hij bij de gemeenteraadsverkiezingen met voorkeursstemmen gekozen voor de VVD. De partij is met een verlies van één zetel teruggekeerd in de raad, wat het voor Van den Tweel moeilijk zou maken als raadslid. ,,Ik denk echt dat dit het beste is voor de kiezers.”

