Gewonde bij steekincident op AZC-terrein in Amersfoort: twee aanhoudingen verricht

Nieuw hoofdstuk in hoofdpijn­dos­sier Wintertuin: Baarn onderzoekt juistheid gift van 40.000 euro

Een nieuw hoofdstuk in het hoofdpijndossier dat de Wintertuin in Baarn heet: de gemeente gaat een extern bureau in de arm nemen dat onderzoek doet naar de gift van 40.000 euro. De gemeenteraad is ábsoluut niet te spreken over deze steun, en vreest dat de huurder van de botanische kas is voorgetrokken.

26 januari