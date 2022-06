Gewonde bij val van dak boerenschuur, slachtoffer naar ziekenhuis

Vier tieners zwaarge­wond na crash met 45 km-wagentje in Nijkerk

Vier tieners liggen zwaargewond in verschillende ziekenhuizen nadat ze donderdagavond in Nijkerk uit de bocht vlogen met hun 45 km-wagentje. De politie onderzoekt de toedracht, maar gaat er nu vanuit dat de minderjarige Barnevelder die achter het stuur zat, de macht over het stuur verloor.

