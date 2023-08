Gewonde na steekincident bij flat: nog geen verdachte aangehouden

Een brievenbus­pak­ket­je dat niet past? Postbezor­ger Theo heeft er dagelijks mee te maken: ‘Frustre­rend’

Hij móet ze bezorgen, maar passen? Dat doen de brievenbuspakketjes in de tas van postbezorger Theo Schalkx nagenoeg nooit. In zijn wijk is 80 procent van de brievenbussen te klein of te krap. Een probleem waar niet alleen hij, maar ook veel collega’s tegenaan lopen. ‘En dat is vervelend voor ons, maar óók voor de ontvangers.’