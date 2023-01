GGD-locatie in Amersfoort één dag dicht: testen en vaccineren wordt gehalveerd

De kolossale test- en vaccinatielocatie op De Hoef in Amersfoort is maandag gesloten vanwege ombouwwerkzaamheden. Dinsdag 10 januari is de locatie weer open.

,,Gezien de lagere aantallen die we testen en vaccineren kunnen we de locatie halveren; zo maken we minder kosten en kunnen we alsnog iedereen een test en of vaccinatie aanbieden”, aldus Mirjam Haarman, woordvoerster van de GGD regio Utrecht (GDDrU), over de reden voor de verbouwing.

1.5 uur luchten

Het enorme pand aan de Hoefseweg werd begin 2022 nog als test- en vaccinatielocatie ingericht ter vervanging van de locaties aan de Rijtuigenloods en de Hardwareweg. Nu de coronacrisis zo goed als voorbij is, lopen de testen en vaccinaties dus achteruit. Maar beide zijn nog mogelijk, laat Haarman weten.

,,De locatie wordt zo omgebouwd dat we in de ochtend testen af kunnen nemen, daarna luchten we 1,5 uur en in de middag vinden de vaccinaties plaats.”

Alternatieven in Utrecht en Eemnes

Inwoners van Amersfoort die zich vandaag toch willen laten testen of vaccineren kunnen op een van de alternatieve locaties van de GGD terecht. Zowel de vestigingen in Veenendaal, Utrecht, Woerden en Eemnes zijn open. Daarvan is Utrecht de dichtstbijzijnde.

