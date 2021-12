Glazen Huis van 3FM haalt 2.000.183 euro op: ‘Het was fijn om een week in Amersfoort te wonen’

De vier DJ’s van 3FM Serious Request hebben vanuit het Glazen Huis in Amersfoort 2.000.183 euro opgehaald. Iets voor 17.00 uur werd de deur van het Glazen Huis geopend en kwam er een einde aan de uitzendmarathon. ,,Het was fijn om hier een week te wonen.”

Het moest een spectaculaire eindshow worden met honderden mensen, maar net als de hele editie van het Glazen Huis pakte ook dit anders uit. Enkel en alleen bij de openingsdag op 18 december mochten mensen spontaan langskomen. Toch was de vreugde er niet minder om, want er werd een miljoenenbedrag opgehaald voor het goede doel. Door de actieweek kan het Wereld Natuur Fonds een miljoenenbedrag bijschrijven en daarmee de klimaatverandering en de ontbossing van het Amazonegebied tegengaan.

Een memorabele editie werd het. Na vier jaar afwezigheid, was het iconische huis van 3FM Serious Request terug van weggeweest. Frank van der Lende, Sander Hoogendoorn, Jorien Renkema en Rob Janssen maakten van 18 tot en met 24 december vanuit Amersfoort elke minuut van de dag radio en televisie. Er werd gedanst, gelachen én ook veelvuldig gehuild.

Emoties

Zo maakte Van der Lende live in de uitzending bekend dat hij voor het eerst vader wordt. De radio-dj en Eva Koreman, die in het Glazen Huis kwam vertellen over hoe zij het moederschap ervaart, hielden het allebei niet droog. ,,Het is je zo gegund. Al zo lang als ik je ken weet ik hoe graag je kinderen wilt. En je hebt zo’n vreselijk jaar gehad, je papa en je opa”, zei Koreman in tranen, waarmee ze onder meer verwees naar het overlijden van de vader van Van der Lende in april. ,,Dat dan 2021 dit nog brengt voor jou en Hanna en voor je familie, dat vind ik zo mooi en is je zo gegund.”

Emoties waren er ook bij de vele telefoongesprekken die de vier DJ’s de afgelopen week voerden. Want dat er geen publiek langs mocht komen, betekende niet dat er geen interactie was. Zo vroegen mensen massaal een plaat -voor een donatie aan het goede doel- aan en volgde er intieme gesprekken. Daarnaast werd in samenspraak met de gemeente Amersfoort tóch besloten twee personen per uur aan de microfoon naast het Glazen Huis toe te laten. Zo kon Marliske, fan van het eerste uur, 380 euro overhandigen. Een bedrag dat zij had opgehaald met haar dagbesteding.

Quote De mensen mochten niet langskomen en daardoor had je een hele warme connectie met de luisteraar Frank van der Lende , Radio-dj van 3FM

Ondanks alle hoogtepunten, bekende daggasten en het mooie eindbedrag, kleeft er een bittere nasmaak aan het evenement. Het niet mogen verwelkomen van publiek was een bittere pil. Wat 3FM ook probeerde, de mooie droom van de Amersfoortse burgemeester werd geen werkelijkheid. In plaats van uitzinnige mensen, stonden er nu meerdere dagen paspopen voor het Glazen Huis om De Nieuwe Stad -zoals het plein heet waar het Glazen Huis stond- toch wat op te fleuren.

Brievenbus

,,Het was enorm intiem", sprak Frank van der Lende kort na zijn 'vrijlating. ,,De mensen mochten niet langskomen en daardoor had je een hele warme connectie met de luisteraar. We kregen enorm veel belletjes en verzoekjes én gelukkig kond er zo nu en dan toch iemand bij de brievenbus komen. Het was écht enorm fijn om een week lang inwoner van Amersfoort te zijn.”

