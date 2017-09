Gloriejaren Rietveld belicht in de Zonnehof

De gloriejaren van Gerrit Rietveld worden belicht in de expositie De stijl voorbij. De tentoonstelling is tot begin volgend jaar te bezoeken.

Met witte handschoenen worden de laatste stoeltjes op hun plek gezet en het linoleum wordt nog opgepoetst. ,,Het was echt nachtwerk”, vertelt een trotse Johanna van der Werff, curator van de tentoonstelling De Stijl voorbij.

De expositie is vanaf vandaag te bezoeken in de Zonnehof, het gebouw dat in 1959 ontworpen werd door de beroemde architect zelf.

De Zonnehof was de eerste kunsthal in Nederland en is een kunstwerk op zich. Binnenin het gebouw is een zee van ruimte. Van der Werff staat voor een replica van een vliegtuiginterieur. De doorsnee van de cabine verdwijnt zowat in de ruimte. ,,En we waren nog bang dat het niet zou passen!”

Rietveld ontwierp het Amersfoortse paviljoen in een periode waarin het juist weer beter met hem ging. ,,Het was een periode van herwaardering. De architect sloot zich in 1919 aan bij De Stijl, maar vanaf de crisisjaren 30 was het een zware periode voor hem.” Vanaf de jaren 50 brak juist weer een succesvolle periode aan.

Zo ontwierp hij de Amersfoortse stoel. Uitgangspunt van het minimalistische ontwerp: jeepkussens. Het is kenmerkend voor de sobere naoorlogse tijd. Kussens werden echter niet bijgeleverd. En ook deze exemplaren, uitgeleend door het Centraal Museum in Utrecht, kwamen zonder kussens. Ontwerpster Baukje Rienks maakte ze op maat.

