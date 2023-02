Gluren bij de Buren: bloednerveus voor een optreden in de woonkamer en hartverwarmend theaterspel

Als 10-jarige keek de Molukse Mozes in Nederland zijn ogen uit: 'Er móést hier brand zijn geweest, dachten wij’

De erfenis van de voormalige kolonie Nederlands-Indië is overal aanwezig. Op straat, in huis, en in de huid van mensen om ons heen. Zo ook in Mozes Latuheru (81), wiens levensverhaal als een rode draad door de filmische documentaire Sporen van Indië loopt. ,,Ik hoop uiteindelijk dat mensen het begrijpen. Dat wij moesten, tegen wil en dank.”

