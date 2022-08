Go Sharing-scooters blijken twee weken na lancering ook in Soest magneet voor vandalen

Twee weken lang ging het goed. Maar afgelopen weekend was het dan tóch raak: ook in Soest is een felgroene scooter van Go Sharing doelwit geworden van vandalisme. De tweewieler werd vernield aangetroffen in de buurt van de Van Hamelstraat, bevestigt de politie na meerdere meldingen op social media.

Volgens omwonenden werd de scooter vernield met zwaar vuurwerk. Het is één van de 80 scooters die sinds eind vorige maand in de gemeente Soest te vinden is. Gelijktijdig zijn in Leusden 50 exemplaren in gebruik genomen. Laatstgenoemde gemeente wist überhaupt niet dat Go Sharing de tweewielers zou neerzetten, Soest was in een reactie richting het AD enigszins terughoudend.

‘We kunnen het niet verbieden’

,,Momenteel kent Soest geen regelgeving voor aanbieders van deelmobiliteit in de openbare ruimte”, legde woordvoerder Daniëlle de Nijs uit. ,,We kunnen het dus simpelweg momenteel niet verbieden. Maar we zien de voertuigen ook als een duurzame aanvulling op deelauto’s die er al in de gemeente zijn. Door het opdoen van ervaring met Go Sharing willen we hier beleid en regelgeving voor bepalen.”

In Amersfoort rijden de scooters van Go Sharing sinds november 2020, en sinds dat moment is er discussie over. Niet alleen omdat de gemotoriseerde tweewielers overal geparkeerd staan (ook op stoepen en fietspaden), maar vooral omdat ook in de hoofdstad van de regio veel exemplaren worden vernield of in vlammen opgaan. Uit onderzoek van het AD bleek in december dat er in één jaar tijd zeker 15 scooters in de vlammen verloren gingen.

Voor Go Sharing is het geen reden om zich terug te trekken uit de stad, die er ook nationaal gezien bovenuit springt qua aantal vernielingen.

