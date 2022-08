GO Sharing van start in Leusden: ‘Doel om overal binnen drie minuten een deelvoertuig te bieden’

Deelvervoerbedrijf GO Sharing start vandaag met het plaatsen van circa tachtig elektrische deelvoertuigen in Leusden. Het bedrijf wil hiermee een duurzamer alternatief bieden voor autoritten in de stad en van en naar Amersfoort, Hilversum en Soest.

Vanaf vandaag worden de eerste elektrische deelscooters en -fietsen in Leusden geplaatst. De deelvoertuigen zijn via de GO Sharing-app terug te vinden en te reserveren. De gebruiker betaalt een starttarief en vervolgens per minuut voor het gebruik van de deelvoertuigen.

,,De deelvoertuigen zijn voor iedereen beschikbaar, particulier en zakelijk, en het is ons doel om overal binnen drie minuten lopen een deelscooter of e-bike te bieden”, zegt de CEO van Go Sharing Raymon Pouwels. ,,Allemaal via één app en tegen een tarief dat concurreert met het bezit van een auto.’’

Brandstichting

De deelscooters van GO Sharing hebben een vurige geschiedenis in de regio. Veel scooters zijn sinds de komst van het bedrijf in de fik gestoken of op andere manieren vernield. Ook in Leusden bleef het tegengeluid niet uit. De actiegroep Scootervrij pleitte nog bij de gemeente, in de hoop de komst van de deelscooter tegen te gaan.

