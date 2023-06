Goed nieuws voor liefhebbers van de meerbaden-kaart van zwembad de Octopus: hij blijft bestaan

lezersbrieven Betaald parkeren in Amersfoort blijft een open zenuw: ‘Kijk verder dan vanuit je eigen perspec­tief’

Als er een open zenuw is in Amersfoort, dan is het wel alles rondom betaald parkeren. De plannen om dit op meerdere plekken in de stad, ook in de buitenwijken, in te voeren, zorgden voor een mailbombardement van onze lezers.