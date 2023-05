Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

Dag van de zorg De magie van nacht­dienst in het ziekenhuis: ‘Op die momenten voel je echt weer waar het om gaat’

Vraag een willekeurige verpleegkundige hoe het is om in de nacht te werken, en ze zullen het beamen: het heeft iets magisch. Het eigen ritme van de dienst, de saamhorigheid met de collega’s en de gesprekken met patiënten die de slaap niet kunnen vatten. Maar hoe voelt dat nu precies? In het kader van de dag van de zorg liep het AD in het holst van de nacht mee door de stille gangen van een ziekenhuis.