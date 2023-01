Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

Scooterrij­der zwaarge­wond na aanrijding met auto in Soest: bestuurder rijdt eerst door

Bij een aanrijding op de Birkstraat in Soest is dinsdagavond een scooterrijder zwaargewond geraakt. De automobilist die hem schepte reed door, maar zou even later zijn teruggekeerd naar de plek van het ongeval.

