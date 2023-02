Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

Sanne (21) raakte jas kwijt in Amersfoort­se kroeg en zoekt wanhopig: ‘Hij is van mijn terminale moeder’

De 21-jarige Amersfoortse studente Sanne Debie is radeloos. Tijdens het stappen vrijdagavond raakte ze haar zwarte jas kwijt. ,,Iedere andere jas, had me niks kunnen schelen, al was die 500 euro. Maar deze jas heeft enorme emotionele waarde voor mij. Hij is van mijn terminale moeder.”