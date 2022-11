Graafmachine trekt gasleiding stuk in Hoogland tijdens werkzaamheden, straat afgesloten

Voetbal Totaal Bierdouche Eemdijk, opstootje bij HVC tegen De Posthoorn: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Willem Romp kreeg een bierdouche over zich heen nadat zijn ploeg Eemdijk de eerste periodetitel bemachtigde. In de slotfase van de stadsderby tussen vierdeklassers HVC en De Posthoorn werd het even onvriendelijk. Leroy Baum incasseerde rood, maar zijn club won wel. Wat er nog meer gebeurde op de velden? Met dit overzicht ben je in één keer bij.

8:46