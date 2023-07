Groenwerkzaamheden veroorzaken gaslekkage aan Amersfoortseweg

Dealen, schreeuwen en mensen lastigval­len: bewoners winkelge­bied Vathorst zijn ‘tweewieler-aso’s’ spuugzat

Omwonenden zijn het spuugzat: de overlast rondom winkelcentrum Vathorst in Amersfoort. Spreek in dit gebied een willekeurig persoon aan en ze zeggen allemaal hetzelfde. Er zijn dealers, jongeren gebruiken het winkelcentrum als racebaan en de geluidsoverlast is soms ondraaglijk. ,,Na 22.00 uur weet je: die tweewieler-aso's komen weer.”