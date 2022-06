Grootste Latinfestival van Nederland terug in Amersfoort: dit staat bezoekers allemaal te wachten

Toen Raymann in 2016 directeur werd van het festival, waren de ambities groot. Hij wilde het grootste Latin festival van Europa neerzetten in Amersfoort, met veel ruimte voor jong talent. Dat bleek in de praktijk ingewikkelder dan gedacht. Sponsoren, nodig om een dergelijk groot evenement te ondersteunen, bleken moeilijk te vinden, en de afgelopen twee jaar gooide corona ook nog eens behoorlijk roet in het eten.