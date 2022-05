Grote brand bij autosloperij Renswoude; rookpluimen tot in verre omtrek te zien

Rob (56) deed de Holland Extreme Triatlon: ‘Ik ben boekhouder, maar beweeg het liefst de hele dag’

Rob Froonhoff had zich minitieus voorbereid op de vierde Holland Extreme Triatlon. Op diverse plekken had hij de dag tevoren zakjes met voedsel en drinken neergelegd, allemaal om maar zo weinig mogelijk mee te torsen tijdens het duursportevenement die in Amersfoort begon en eindigde. Een blessure nekte de Amersfoorter.

9:35