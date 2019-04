Grote natuurbrand bij Soester Duinen onder controle

Gemeente Amersfoort in beroep tegen vonnis Vahstal

11:01 De gemeente Amersfoort gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in een kort geding dat door projectontwikkelaar Hans Vahstal is aangespannen. De rechter bepaalde eerder deze maand dat de gemeente een bindend adviseur moet benoemen in het geschil met Vahstal over de bouw van duurdere koopwoningen.