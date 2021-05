Grote protestmars in Barneveld tegen coronamaatregelen loopt uit de hand: politie grijpt in

UPDATE/VIDEODe politie treedt zaterdag op tegen de deelnemers aan een mars tegen de coronamaatregelen, die is georganiseerd door de organisatie Police for Freedom. Tussen politieagenten en demonstranten hebben kleine schermutselingen plaatsgevonden.

De optocht was niet aangemeld bij de gemeente Barneveld en de locatie bleef tot het laatste moment geheim.

In het Schaffelaarsebos in Barneveld is zaterdagmorgen een grote protestmars, een zogenoemde mars van de menselijke verbinding, tegen de coronamaatregelen gestart. De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie besloten in overleg besloten rond het middaguur de demonstratie te verbieden. De demonstranten werd opgeroepen hun protestmars te staken en uit elkaar te gaan. ,,We hopen dat iedereen daarnaar luistert en dat ieder zijns weegs gaat", zegt een gemeentewoordvoerder.

Burgemeester Jan Luteijn kondigde zaterdagochtend een noodbevel af. De demonstranten scanderen teksten als ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’.

Volledig scherm © AD

Weinig ruimte

De demonstratie in Barneveld is niet van tevoren aangevraagd en volgens de gemeente is er te weinig ruimte om de demonstratie te laten plaatsvinden, binnen de geldende coronamaatregelen. De demonstranten lopen inmiddels in het centrum van Barneveld.

De spontane demonstratie is georganiseerd door Police for Freedom, dat naar eigen zeggen strijdt voor het behoud van grondrechten. De organisatie kondigde vanochtend aan vanaf 12.00 uur met een mars door Barneveld te gaan lopen. Een deel van de mensen die op de been is, is in zwart gekleed en draagt maskers. Een maand geleden hield Police for Freedom ook al een grote demonstratie in Baarn.

Volledig scherm De demonstranten zijn bezig met een mars door Barneveld. © Keistadnieuws

Volledig scherm De demonstranten zijn afkomstig uit het hele land. © Keistadnieuws

Volledig scherm Demonstranten in Barneveld. © Keistadnieuws

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.