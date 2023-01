Grote zorgen over toekomst van molens door vervallen subsidie: 'Laat dit niet zomaar verloren gaan’

Nieuw wijkgebouw voor hervormden in De Glind (in de vorm van een oude schuur)

De hervormden in De Glind en omgeving hebben een nieuw wijkgebouw. De Akker achter de Prinses Beatrixschool aan de Postweg vervangt een houten verenigingsgebouw met dezelfde naam. Dat was sinds 1971 in gebruik en dringend aan vervanging toe.

20 januari