Gynaecoloog: ‘Ook de tweede baby van Johanna H. was waarschijnlijk al vóór de geboorte overleden’

Een gynaecoloog op de zitting acht de kans groot dat de baby dood is geboren. Er zijn veel aanwijzingen dat het in de laatste fase van de zwangerschap goed mis ging. Johanna H. gebruikte drugs en rookte veel, voelde haar baby niet meer bewegen, de baby had een achtergebleven groei en voelde koud toen ze het oppakte. Redenen voor de deskundigen het aannemelijk te achten dat het kindje dood werd geboren.



Op de vraag van de raadsheer of het kind kan zijn overleden doordat Johanna naliet meteen te checken of haar baby in orde was, zoals zij zelf verklaarde, antwoordde de gynaecoloog dat de kans dat de baby levenloos ter wereld kwam, minimaal twee keer zo groot is als dat het kind levend zou zijn geboren. En dan heeft Johanna H. geen schuld aan het overlijden van haar baby.



Als Johanna’s baby levend ter wereld was gekomen, was het maar de vraag of het de wc-bevalling had overleefd, aldus de gynaecoloog. Ook als ze het daarna goed had verzorgd, legde de deskundige uit. Het kind had een groeiachterstand, de moeder gebruikte veel drugs tijdens de zwangerschap en het kind was dus al in slechte conditie en ze beviel niet in een medische omgeving.