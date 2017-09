Haantje de voorste

Amersfoort het beste jongetje van de klas?

12:08 Lijstjes, we zijn er dol op. Categoriseren lijkt in ons bloed te zitten en stiekem willen we allemaal weleens de beste zijn. Des te leuker dat Amersfoort het goed doet in allerhande lijstjes. Zo is de stad volgens Elsevier al jaren de beste stad om in te wonen, zijn de inwoners gelukkig, scoort Amersfoort hoog op de hittekaart en doen ook de hotels het goed. Wat is het geheim?