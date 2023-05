Hakenkruizen en Hitler-teksten verwijderd van Baarns oorlogsmonument

Horeca wintertuin niet rendabel te krijgen en sluit deuren: ‘Dertig mensen ontslaan het laatste wat je wil’

De theetuin in de historische botanische kas in Baarn gaat vanaf 10 juli dicht. Volgens exploitant Karen Sikkema zijn de kosten van het runnen van horeca in het oude gebouw te hoog. Een reddingsplan vanuit de gemeente liet té lang op zich wachten.