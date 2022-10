Halloween vieren? Dat doe je nergens Amerikaanser dan in Soesterberg (maar liever niet allemaal tegelijk)

Als winkels en eettenten het niet redden in koopgoot Amicitia, blijft er maar één optie over: woningen

Nu de Action is verkast naar het voormalige V&D-pand in de Hellestraat in Amersfoort, rijst de vraag: hoe nu verder met Amicitia? De koopgoot aan de Stadsring kampt al jaren met leegstand. Woningen lijken de enig overgebleven optie.

27 oktober