Hangjongeren met nepgeld en illegaal vuurwerk zorgen voor overlast in Bunschotense buurt

Zwarte Pietenpro­test beperkt zich tot stil verzet; kinderen beleven feestelij­ke intochten

De Sinterklaasintocht in Woudenberg is zaterdag uiteindelijk toch rustig verlopen. De organisatie besloot aan de vooravond van het kinderfestijn de zwarte pieten in te ruilen voor roetveegpieten na aangekondigde protestacties. Tegendemonstraties bleven uit. Wat restte waren kleine protestteksten op de weg. Net als in Bunschoten-Spakenburg.

12 november