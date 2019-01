Harald B. werd vrijgesproken van het doodsteken van Michael de Boe: ‘Ik heb dit nooit gewild, niemand heeft dit gewild’

Hij wil één keer zijn verhaal doen, op deze plek, en er daarna voorgoed over zwijgen tegen de buitenwereld. Het is nodig, vindt Harald B. (53) om de vele leugens de wereld uit te helpen. Het zal gaan over die afschuwelijke avond en nacht aan de Grote Koppel in november 2016, over het zakmes dat hij als elektricien altijd, en dus ook op de fatale dag, bij zich had, over de rechercheurs die geen genoegen namen met zijn uitleg, over de wanhoop en eenzaamheid in de cel, over het vonnis van acht jaar en de vrijspraak in hoger beroep. Zonder zijn advocaten, de Utrechtse strafpleiters Bart van Elst en Niels van Schaik, praat hij bovendien niet. Door hun inspanning en geloof in een goede afloop is hij immers een vrij man.



,,Om het anderen te laten begrijpen, moet ik eerst iets vertellen over de relatie van mijn vrouw met haar zus, de moeder van Michael. Het boterde al jaren niet tussen die twee. Een paar maanden voor het incident werd het op de spits gedreven. Mijn schoonzus wilde mijn vrouw niet meer zien.’’