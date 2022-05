Hartverscheurend gepiep doet brandweer groots uitrukken, maar ‘dier in nood’ blijkt iets totaal anders

KVVA met overmacht kampioen in de beukklasse: ‘Deze titel is echt uit vriend­schap geboren’

KVVA is de glorieuze kampioen van 4G (zaterdag, West 1). Het bij elkaar geraapte ‘vriendenteam’ van de club uit het Soesterkwartier sloot het ‘project’ zaterdag bij SVMM in stijl af (2-7). ,,We zijn de terechte kampioen.”

