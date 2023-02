‘Hé, daar loopt een zwarte piet’, hoorde de 20-jarige Bunschoter: toen kreeg hij een waas voor zijn ogen

Veel overlast, maar ook wat minder auto's: dít zijn de gevolgen van twee jaar deelver­voer in Amersfoort

De eerste twee jaar deelvervoer in Amersfoort verliepen ronduit stormachtig. Er waren volop scooterbranden en het regende klachten over wildparkeren. Maar er gingen ook dingen wél goed, blijkt uit een nieuwe evaluatie van de gemeente. Bijna de helft van de gebruikers liet de auto staan voor de deelscooter- of fiets.

4 februari