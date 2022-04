Heeft Go Sharing een toekomst in Amersfoort? ‘Hausse aan scooterbranden duurt nu al ruim een jaar’

En wéér is het raak: twee Go Sha­ring-deelscoo­ters gaan in vlammen op in Soester­kwar­tier

De deelscooters van Go Sharing blijven in Amersfoort een mikpunt. Vanochtend vroeg gingen er maar liefst twee in vlammen op. De afgelopen maanden moest de brandweer al ruim twintig deelscooters blussen.

6 april