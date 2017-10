Heel Soesterberg wordt 30 kilometerzone

Daarnaast komt er een speciale fietsroute vanaf de Kampweg naar het Nationaal Militair Museum, die aansluit op een nieuw fietspad over de vliegbasis richting Soest.



De komst van een pleisterplaats op de voormalige vliegbasis wordt volgend jaar verwacht. De opening vindt begin 2019 plaats. De parkzone op het dek van de verdiepte N237 is naar verwachting al begin volgend jaar gereed.



Mogelijk in de tweede helft van volgend jaar begint de bouw van de nieuwbouwwijk Oude Tempel, wat de eerste gasloze wijk van de gemeente wordt. Of de start van de bouw van de wijk achter Kontakt der Kontinenten in het voorjaar van 2018 nog lukt, is onzeker.



Het nieuwe dorpshart aan de Kampweg is inmiddels in aanbouw. Daar komen 38 woningen. Daarnaast bouwen Portaal en Latei nog 30 en 48 woningen.