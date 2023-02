Héél zonde dat veel jongeren stoppen met teamsport, vindt Jeroen (maar dit argument snapt hij wel)

Schaken is weer hip, en daar is schaakmees­ter Hans Böhm maar wat blij mee: ‘Een miljoen potjes per dag’

Schaken is meer dan een spel, het gaat over de moraal van het leven, over goed en kwaad. En dat de jeugd anno 2023 massaal aan het schaken is geslagen, is alleen maar heel goed, vindt Hans Böhm (73), internationaal schaakmeester. ‘Het is een middel om te communiceren, zo heb ik het altijd gezien'.