Heet, heter, heetst (en dan is het nog niet eens zomer): hoe wapent Amersfoort zich tegen klimaatverandering?

Als jonge vrouw vond Bep Kersten het heerlijk om te bakken in de zon. Maar nu ze ouder is geworden, vindt ze een temperatuur van rond de 30 graden ‘verschrikkelijk’. De warmte drukt op haar lichaam en gemoed. Het liefst zit ze bij hoge temperaturen in de schaduw op haar balkon in de Amersfoortse wijk Schothorst of gaat ze met haar man fietsen in het bos. ,,De stad is veel te warm. Dat geldt zeker voor de versteende wijken, zoals het Soesterkwartier, waar wij vroeger woonden. Het verschil met het buitengebied is enorm.’’