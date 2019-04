Heidebrand bij Lage Vuursche is mogelijk aangestoken

Barneveld onderzoekt kans claim tegen Vink

19:06 De gemeente Barneveld laat de haalbaarheid onderzoeken van een juridische claim tegen het plaatselijke grondverwerkingsbedrijf Vink. Aanleiding voor de actie is het uitrijden van licht verontreinigd bouwzand door Vink in een Barneveldse nieuwbouwwijk in 2018.