Held Milan (17) onderscheiden door burgemeester Bolsius

De huldiging in het Sportfondsenbad kwam als een verrassing voor de jonge Amersfoorter, die als toeschouwer een wedstrijd van waterpoloclub ZPC bijwoonde. Tot zijn verbazing greep de burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, voor aanvang in de kantine de microfoon om hem te prijzen voor zijn dappere daad een week eerder. Bolsius overhandigde hem daarop de erepenning. Milan bleef nuchter onder alle aandacht ,,We hebben het als team gedaan. Iedereen die in de auto zat hielp mee. Gelukkig ging niemand langs de kant staan filmen."

Redding

Milan doet aan wedstrijdzwemmen bij de Amersfoortse vereniging. Hij aarzelde zaterdag 11 november geen moment toen hij onderweg naar een wedstrijd in Veenendaal langs de A12 een geslipte auto kopje onder zag gaan in een diepe sloot. Hij vroeg de chauffeur te stoppen, rende naar de oever en dook zonder zich te bedenken het koude water in. Jolande vertelde later dat ze de moed al had opgegeven, omdat ze door de druk van het water haar portier niet meer open kreeg. Milan wist haar en de peuter op de achterbank te bevrijden, waarna omstander zich over de onderkoelde slachtoffers en hun redder ontfermden.