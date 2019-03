Heldhaftige Marianne (72) reanimeert man in apotheek: ‘Denk erom, je blijft bij ons hoor’

Drie jaar geleden volgde Marianne van Leijenhorst een reanimatiecursus omdat zij op de basisschool van haar kleinzoon, De Hoeve in Hoevelaken, overblijfoma werd. ,,Dan leer je ook wat je moet doen als zo’n kindje ergens in stikt. Maar je oefent dan op een pop, op een mens is het wel even anders.”