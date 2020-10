Henk Koelewijn moet nog dertien maanden de cel in voor mishandelen 10 van zijn 19 kinderen

De 61-jarige Henk Koelewijn uit Bunschoten, vader van negentien kinderen, is dinsdagmiddag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is schuldig bevonden aan huiselijk geweld tegen tien van zijn kinderen in de afgelopen decennia.

De straf komt overeen met de twee jaar die de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht hem had opgelegd. In hoger beroep hoorde Koelewijn drie jaar tegen hem eisen. Het gerechtshof heeft hem nu ook een contactverbod voor vijf jaar opgelegd voor zijn jongste vier, minderjarige kinderen. Koelewijn heeft elf maanden in voorarrest gezeten en moet nu nog dertien maanden de cel in. Volgens het gerechtshof ‘ziet de verdachte het strafbare van zijn handelen’ niet in.

Het gaat in deze zaak niet alleen om herhaaldelijke mishandeling, maar ook om het herhaaldelijk opsluiten van drie kinderen. In één geval had hij een zoon opgesloten omdat die naar zijn mening vier zussen had misbruikt. In plaats daarvan had hij, zo oordeelt het hof, beter naar de politie kunnen gaan, contact kunnen opnemen met jeugdzorg of hem elders kunnen onderbrengen.

‘Onschuldig’

Koelewijn zag zichzelf altijd als onschuldig hoewel hij wel toegeeft dat hij zijn kinderen klappen gaf bij ongehoorzaamheid. Daarom heeft hij er geen bezwaar tegen om met zijn volledige naam en foto in de media te verschijnen. De aanklachten tegen hem kwamen volgens hem van vier van zijn oudere kinderen, die uit wraak zouden hebben gehandeld omdat hun vader hen wegens gelddiefstal bij de politie had aangegeven. Bedreigen met een motorzaag of slaan met een lat is niet aan de orde geweest, zegt hij.

