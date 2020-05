Herman van Veen schrapt 60 optredens: ‘We bouwen een echte schuld op’

Dat geldt overigens ook voor de voorstellingen op het Arts Center op landgoed De Paltz in Soestduinen. ,,Dit betekent voor ons: als deze voorstellingen alsnog gespeeld kunnen worden, hebben we gewoon heel lang een uiterst zorgelijke vakantie gehad en moeten we daarna wat harder zingen.’’

Coronavriendelijke looproute

Sinds afgelopen dinsdag is het Arts Center weer voor het publiek geopend, waarbij rekening wordt gehouden met de voorgeschreven maatregelen vanwege de coronacrisis. In de villa is een coronavriendelijke route uitgezet langs een overzichtstentoonstelling van abstracte schilderijen en kunstwerken op papier van Van Veen en enkele anderen, als jubileumexpositie onder de titel Dat kun je wel zien dat is hij. In het theater is een expositie van affiches en foto’s van optredens te zien.