Herontwikkeling Philips-gebouwen naar woningen in Baarn gestart

Onverwach­te wending in rechtszaak tegen verdachte van me­ga-drugslab in Amersfoort

Heeft de 34-jarige D.K. uit Den Haag wel echt zo’n grote rol gespeeld bij het drugslab op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort, dat in oktober vorig jaar door de politie werd opgerold? Met een omzet van 750.000 euro per maand gold de brouwerij van synthetische drugs als een van de meest omvangrijke van het land. Dan wil je niet graag als kopstuk de boeken in gaan.

20 september