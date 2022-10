Het aantal besmettingen stijgt pijlsnel, maar in Woudenberg gaat de enige testlocatie dicht

Amersfoort bouwt honderden nieuwe sociale huurwonin­gen: wachttijd eindelijk lager

Op zoek naar een sociale huurwoning in Amersfoort? Dan sta je jarenlang in de wachtrij. Maar er schijnt wel eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Het afgelopen jaar zijn er bijna 320 nieuwe permanente sociale huurwoningen bij gekomen in Amersfoort.

29 september