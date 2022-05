Het is er schraal droog en dor... Maar toch wemelt het op vliegbasis Soesterberg van de (zeldzame) beestjes

Oproep van boswach­ters om kwetsbare dieren te beschermen: ‘Blijf op paden, houd je hond aan de lijn’

Loslopende honden die broedende vogels verstoren of andere bosdieren opjagen? Daar zitten de boswachters van Utrechts Landschap niet op te wachten, zeker niet in de ‘kraamtijd van de natuur’, die net is begonnen. Ze doen een dringende oproep: ,,Blijf op de paden, houd je hond aan de lijn!’’

27 maart