Het is Nationale Toplessdag en dit wil je daarover weten

Na 27 jaar staat er maandag eindelijk een verdachte voor de rechter in de zaak van de moord op Mike Duif. De rechtbank in Arnhem gaat de beschuldigingen tegen de 55-jarige Dave L. voor het eerst inhoudelijk behandelen. Hoe steekt deze spraakmakende coldcase ook alweer in elkaar?