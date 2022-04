Het is niet alleen maar hommeles in ‘aandachtswijk‘ Kruiskamp: ‘Luíster alsjeblieft naar ons’

De straat is vies en je kan je auto niet kwijt, tóch zijn Amersfoor­ters bovengemid­deld dol op hun stad

Het is prettig wonen in Amersfoort, maar de gemeente heeft nog flink wat werk te verzetten. Een kwart van de mensen hekelt de hoeveelheid zwerfafval, het verkeer is een probleem en ambtenaren moeten vooral beter luisteren naar inwoners.

5 april