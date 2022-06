Het is vandaag erop of eronder voor boer Ben en zijn collega’s: ‘Hier komt massieve weerstand tegen’

Vandaag, vrijdag, weet hij meer. Dan presenteert het kabinet een plan, waarin staat hoe hard de stikstofuitstoot in elk deel van het land moet krimpen. Maar de kabinetsplannen voor een gigantische stikstofreductie in de Gelderse Vallei al grotendeels uitgelekt. De vraag of er nog een toekomst is voor de boeren in het gebied is het gesprek van de dag aan de keukentafels in de boerderijen tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Eigenlijk is dat al jaren het geval, maar nu is het nog nooit zo spannend geweest. De boeren staan vandaag schrap.